وكيل النقاز وأوباما يكشف موقفهما من الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين عدم وصول أي عروض لحمدي النقاز ويوسف أوباما ثنائي الزمالك.

وقال فتوح، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأحد: "سأتحدث فيما يخص حمدي النقاز، أي معلومات أخرى يرد عليها الزمالك".

وأضاف: "استمعنا لحسين لبيب رئيس نادي الزمالك ووضعنا كل السيناريوهات التي يمكن تنفيذها حال عدم رفع عقوبة إيقاف القيد عن الزمالك".

وتابع: "اللاعب يرحب بشكل مبدئي بجميع السيناريوهات ولا يوجد مانع لديه من الإعارة".

وأكد حازم فتوح: "لم يصل للزمالك أي عرض رسمي من بيراميدز للتعاقد مع حمدي النقاز ولم يحدث أي تواصل من قبل مسؤولي النادي".

وأتم وكيل اللاعبين قائلا: "لم تصل أي عروض سعودية ليوسف أوباما، وحتى لو وُجدت، اللاعب لا يفكر في أي عروض ولا يريد ترك الزمالك ويرغب في الاستمرار حتى الموسم المقبل".