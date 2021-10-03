أول ضحايا بريميرليج.. واتفورد يعلن إقالة مدربه رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن واتفورد إقالة مدربه الإسباني زيسكو مونوز عقب الخسارة بنتيجة (1-0) أمام ليدز يونايتد بعد مرور 7 جولات فقط من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مونوز أول مدير فني تتم إقالته في بريميرليج وذلك بعد أقل من 10 أشهر في منصبه، كما أصبح المدرب السابع الذي يرحل عن الفريق آخر خمس سنوات.

وكان مونوز قاد واتفورد للعودة إلى بريميرليج خلال الموسم الجاري 2021/2021، ليحصد الفريق سبع نقاط من سبع مباريات من انتصارين وتعادل وأربع هزائم.

يُذكر أن فريق واتفورد يستعد لمواجهة ليفربول على ملعب "فيكارج رود" بعد فترة التوقف الدولي في الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي يوم 16 أكتوبر الجاري.