الزمالك يستعد لتوسكر الكيني بمباراة ودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، خوض الفريق لمباراة ودية أمام الاتحاد الليبي، استعداداً لمواجهة توسكر الكيني.

ويفتتح الزمالك مشوار بحثه عن اللقب السادس لدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 يوم 16 أكتوبر في كينيا.

وقال منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك في تصريحات للموقع الرسمي، أن الزمالك سوف يواجه الاتحاد الليبي ودياً يوم 8 أكتوبر الجاري.

وأشار مسؤول الزمالك الى أن المباراة ستقام بملعب استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في الرابعة عصراً.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل، وفقاً لما أعلنه الزمالك في وقت سابق.

وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة.

على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.