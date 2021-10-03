سواريز يفسر إشارة الهاتف بعد هدفه في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فسَّر الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، احتفاله بإشارة الهاتف بعد التسجيل أمام ناديه السابق برشلونة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت في الدوري الإسباني.

وقاد سواريز فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على برشلونة بثنائية نظيفة على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا التي يحمل لقبها الروخي بلانكوس.

وقال سواريز، في تصريحات تلفزيونية لـ"MoviStar" نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "سعداء بانتصار الفريق، وهذا ما نريده، أرتدي قميص أتليتكو ومن المهم دائمًا الفوز ووظيفتي هي إعطاء 100% لهذا الفريق وقد فعلت ما بوسعي".

واعترف سواريز بأنه كان يفكر في عدم الاحتفال إذا سجل أمام برشلونة قائلا: "كنت أعرف بالفعل أنني كنت سأعتذر تقديرا للمودة والاحترام لمسيرتي في برشلونة واحتراما للحظات الصعبة التي يمر بها زملائي السابقين".

وعن إشارته المثيرة للجدل عبر الهاتف، أوضح المهاجم الأوروجوياني: "إنها كانت للأشخاص الذين يعرفون أنه لا يزال لدي نفس رقم الهاتف وأنني ما زلت أستخدمه".

وبسؤال سواريز عما إذا كان للمدير الفني رونالد كومان الذي كان وراء رحيله عن برشلونة، أتم سواريز تصريحاته قائلا: "لا على الإطلاق، ولكن إذا كان يريد أن يأخذها على محمل الجد فلا بأس في ذلك".