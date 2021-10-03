"الاقتراب من دروجبا والهدف رقم 101 ".. 3 تحديات لصلاح في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

على ملعب "آنفيلد"، ستتجه الأنظار لمتابعة قمة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في إطار الأسبوع السابع من منافسات بريميرليج.

ليفربول يدخل المباراة وهو في قمة المسابقة برصيد 14 نقطة، في المقابل يأتي مانشستر سيتي في الترتيب الثاني برصيد 13 نقطة متساويًا مع كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون وأخيرًا برايتون.

لكن في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، سيبحث النجم المصري محمد صلاح عن ثلاثة أرقام يريد تحقيقها في قمة "الآنفيلد":

- الهداف:

محمد صلاح استطاع في الموسم الحالي أن يسجل خمسة أهداف من ست مباريات في يبريميرليج، حيث يتساوى مع الثنائي ميكائيل أنطونيو مهاجم ويست هام، وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي.

صلاح أيضًا في الموسم الحالي استطاع أن يسجل في 8 مباريات من أصل 8 مباريات بمعدل هدف في كل مباراة، ولذلك سيبحث النجم المصري عن هدف جديد يعزز رصيده في صدارة هدافي بريميرليج والذي سبق وأن فاز بها في موسمي (2017 - 2018) و(2018 - 2019).

- الاقتراب من دروجبا:

حتى الآن سجل محمد صلاح مع ليفربول 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي إلى جانب هدفين سجلهم خلال فترته مع تشيلسي ليصبح المجموع 102 هدف.

صلاح عينه ليكون أفضل هداف أفريقي في بريميرليج، حيث يتصدر القائمة حاليًا النجم الإيفواري السابق لفريق تشليسي ديديه دروجبا برصيد 104 هدف.

- الهدف السابع:

يمتلك محمد صلاح سجلاً رائعا من حيث التهديف ضد مانشستر سيتي، فنجم ليفربول خلال 12 مباراة سجل ضد السيتي في ست مناسبات كان آخرهم في الموسم الماضي بتسجيله هدفين بواقع هدف في الدور الأول وآخر في الدور الثاني.

ويريد صلاح أيضًا كسر حاجز الهدف السادس من أجل وضع السيتي ضمن قائمة أكثر الفرق تسجيلاً.

ويأتي فريق ويست هام في الصدارة حيث سجل صلاح في شباك "المطارق" بواقع تسعة أهداف.

في المقابل، يأتي الثلاثي توتنهام هوتسبير وبورنموث وواتفورد في المركز الثاني برصيد ثمانية أهداف.

ويأتي الثلاثي الآخر واتفورد وآرسنال وكريستال بالاس في المركز الثالث برصيد سبعة أهداف.