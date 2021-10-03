"الاقتراب من دروجبا والهدف رقم 101 ".. 3 تحديات لصلاح في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
على ملعب "آنفيلد"، ستتجه الأنظار لمتابعة قمة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في إطار الأسبوع السابع من منافسات بريميرليج.
ليفربول يدخل المباراة وهو في قمة المسابقة برصيد 14 نقطة، في المقابل يأتي مانشستر سيتي في الترتيب الثاني برصيد 13 نقطة متساويًا مع كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون وأخيرًا برايتون.
لكن في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، سيبحث النجم المصري محمد صلاح عن ثلاثة أرقام يريد تحقيقها في قمة "الآنفيلد":
- الهداف:
محمد صلاح استطاع في الموسم الحالي أن يسجل خمسة أهداف من ست مباريات في يبريميرليج، حيث يتساوى مع الثنائي ميكائيل أنطونيو مهاجم ويست هام، وجيمي فاردي هداف ليستر سيتي.
صلاح أيضًا في الموسم الحالي استطاع أن يسجل في 8 مباريات من أصل 8 مباريات بمعدل هدف في كل مباراة، ولذلك سيبحث النجم المصري عن هدف جديد يعزز رصيده في صدارة هدافي بريميرليج والذي سبق وأن فاز بها في موسمي (2017 - 2018) و(2018 - 2019).
- الاقتراب من دروجبا:
حتى الآن سجل محمد صلاح مع ليفربول 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي إلى جانب هدفين سجلهم خلال فترته مع تشيلسي ليصبح المجموع 102 هدف.
صلاح عينه ليكون أفضل هداف أفريقي في بريميرليج، حيث يتصدر القائمة حاليًا النجم الإيفواري السابق لفريق تشليسي ديديه دروجبا برصيد 104 هدف.
- الهدف السابع:
يمتلك محمد صلاح سجلاً رائعا من حيث التهديف ضد مانشستر سيتي، فنجم ليفربول خلال 12 مباراة سجل ضد السيتي في ست مناسبات كان آخرهم في الموسم الماضي بتسجيله هدفين بواقع هدف في الدور الأول وآخر في الدور الثاني.
ويريد صلاح أيضًا كسر حاجز الهدف السادس من أجل وضع السيتي ضمن قائمة أكثر الفرق تسجيلاً.
ويأتي فريق ويست هام في الصدارة حيث سجل صلاح في شباك "المطارق" بواقع تسعة أهداف.
في المقابل، يأتي الثلاثي توتنهام هوتسبير وبورنموث وواتفورد في المركز الثاني برصيد ثمانية أهداف.
ويأتي الثلاثي الآخر واتفورد وآرسنال وكريستال بالاس في المركز الثالث برصيد سبعة أهداف.