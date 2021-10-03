التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول ومان سيتي في قمة قمم الجولة 7 بالدوري الإنجليزي

تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول ومان سيتي ضمن قمة مباريات الجولة 7 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود، بداية من الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يدخل ليفربول مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد تحقيق فوز كبير بخماسية أمام بورتو وسط الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، بينما تجرع مانشستر سيتي الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في نفس الجولة من دوري الأبطال.

يحتل زملاء محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم، بفارق نقطة واحدة عن رفاق كيفن دي بروين أصحاب المركز السادس برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

بالنسبة لأبرز غيابات الفريقين في مباراة اليوم، يفتقد يورجن كلوب لخدمات كل من ترينت أليكساندر أرنولد، وهارفي إليوت، وتياجو ألكانتارا، بينما يفتقد بيب جوارديولا لجهود وسط الميدان الألماني إيلكاي جوندوجان، و الظهير الأيسر الأوكراني زينتشينكو بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول و مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول: أليسون بيكر، جو جوميز، فيرجل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون، فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيز جونس، ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

مانشستر سيتي: إيدرسون مورايس، كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو، رودريجو فرنانديز، كيفن دي بروين، رياض محرز، جاك جريليتش، برناردو سيلفا، رحيم سترلينج.