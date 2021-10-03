الامارات | تعرف إلى قائمة المنتخب السوري لمواجهة كوريا ولبنان.. عودة "العكيد"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قائمة المنتخب السوري لمواجهة كوريا ولبنان.. عودة "العكيد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، عن قائمة تضم 30 لاعباً يقودها المدرب الوطني نزار محروس، لخوض المواجهتين المرتقبتين أمام كل من كوريا الجنوبية، ولبنان، في الدور الثالث والحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت قائمة المنتخب السوري، كل من حراس المرمى، إبراهيم عالمة، وطه موسى، وعبداللطيف نعسان، ويزن عرابي، واللاعبين، عبد الرحمن ويس، وعمرو ميداني، وعمرو جنيات، وخالد كردغلي، وفراس أرناؤوط، ومؤيد عجان، ومحمد صهيوني، وسعد أحمد، وثائر كوما، وإسراء حموية، ومؤيد الخولي، وتامر حاج محمد، وأحمد الأشقر، وأياز عثمان، وكامل حميشة، وفهد اليوسف، ومحمود المواس، ومحمد المرمور، ومحمد عنز، ومحمد عثمان، وأسامة أومري، وزاهر ميداني، رباعي خط الهجوم محمود البحر، وعلاء الدالي، وعمر خريبين، وعمر السومة الملقب بـ "العكيد".

وتوجه المنتخب السوري، إلى العاصمة الكورية سيؤول، تمهيداً للقاء المنتخب الكوري الجنوبي في السابع من الشهر الجاري، على أن يتبع في 12 من هذا الشهر بلقاء المنتخب اللبناني، في مواجهتين مصيريتين لـ "نسور قاسيون" في حال أرادو أحياء آمالهم في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، خصوصاً أن السوريين، استهلوا الدور الثالث والحاسم من التصفيات، بالخسارة أمام إيران بنتيجة هدف دون رد، واتبعت بتعادل إيجابي أمام الإمارات بواقع هدف لمثله.

ويدرك المنتخب السوري صاحب النقطة اليتيمة، صعوبة المهمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي الساعي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور بطموح خطف نقاط الفوز والارتقاء إلى صدارة فرق المجموعة برصيد سبع نقاط، والمرهونة بتعثر المنتخب الإيراني المتصدر برصيد ست نقاط أمام مستضيفه المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث برصيد النقطتين.

كما تشهد المجموعة وفي التوقيت ذاته في السابع من الشهر الجاري، لقاء المنتخبين اللبناني والعراقي، المتشاركين برصيد نقطة اليتيمة مع المنتخب السوري.

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