الامارات | كريستيانو رونالدو يرد بتصرف غريب على لاعب إيفرتون بعد تسجيل هدفه.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يرد بتصرف غريب على لاعب إيفرتون بعد تسجيل هدفه.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال على تواجد كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء في لقاء فريقه أمام إيفرتون، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت احتفال مهاجم فريق إيفرتون أندروس تاونسند، بطريقة مستفزة أمام جماهير المان يونايتد، حيث احتفل بنفس طريقة رونالدو التي يحتفل بها دائماً.

ورد النجم البرتغالي على هذا التصرف والذي اعتبره البعض أنه استهدف استفزاز رونالدو والسخرية منه، بطريقة غريبة حيث قام بإعطاء اللاعب قميصه الخاص، واحتفل تاونسند، به بعد ذلك على حسابه الشخصي وأكد على حب اللاعب واحترامه وعدم السخرية منه.

وأحرز تاونسند، هدف التعادل لإيفرتون 1-1 في شباك مانشستر يونايتد، في الدقيقة 65، ثم توجه إلى المدرجات واحتفل بطريقة رونالدو المعتادة، ورغم أن الحادثة تبدو مستفزة، فإن رونالدو تصرف بطريقة مختلفة عما توقعه الجميع منه، بعد أن أهدى قميصه إلى تاونسند بعد اللقاء ولم يبد تصرف أخر.

وقال تاونسند، بعد المباراة: "كريستيانو قدوتي، إنه لشرف أن أكون بنفس الملعب معه، ترعرعت بمتابعته وقضيت ساعات بالتدريبات محاولاً تنفيذ أسلوبه، لكن ربّما كان على قضاء وقت أكثر على طريقة احتفاله لأنني لم أنفذها بطريقة جميلة!"

وكان رونالدو قد أثار الجدل مرة أخرى ولكن هذه المرة وهو يجلس على دكة بدلاء فريقه لأول مرة منذ عودته للنادي ولأول مرة مع اليوناتيد منذ 2007 عندما كان على دكة البدلاء مع المان يونايتد في مباراة ويست هام، وخسر اليونايتد وقتها المباراة بهدف دون رد.

ونشر اللاعب بعد اللقاء، صورة على حسابه في موقع "إنستغرام"، 3 صور أثناء احتفاله بالهدف، وصورة مع رونالدو بعد المباراة وصورة لقميص رونالدو، ونفى تماما فكرة سخريته منه، مؤكدا على احترمه لـ"الدون" الذي يعتبره أعظم لاعب كرة قدم في العالم.



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