مدير المنتخب يرد على جدل المستبعدين من قائمة ليبيا.. ويحسم اسم قائد الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كالوس كيروش، أبلغ اللاعبين المستبعدين من مباراة ليبيا، في تصفيات المونديال بالقرار، مشيرا إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول سيكون قائدا للفراعنة.

وقال جمعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر فضائية "ON E"،: "أبلغنا اللاعبين المستبعدين من قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا بذلك، وتقبلوا رسالة كيروش لهم، وأكدوا أن حديثه سيدفعهم لبذل المزيد من الجهد للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة".

وأشار الصخرة، أن محمد صلاح هو من سيحمل شارة قيادة منتخب مصر قائلا: "أبلغت أحمد فتحي بذلك، وتقبل الأمر، وهذا هو قرار كيروش، ولا يجب أن نتحدث في هذا الأمر مرة أخرى".

ورد وائل جمعة، على الجدل المثار بعد قرار استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة الفراعنة قبل مواجهتيّ ليبيا، قائلا: "مؤتمر كيروش المقبل هو المؤتمر الخاص ببداية معسكر المنتخب قبل التجمع استعدادا لمباراتي ليبيا وليس من أجل تفسير أي شيء خاص بالمنتخب".

وتابع: "حظنا الحلو إننا في مصر عندنا 120 مليون مدرب، احنا اتعودنا على تبرير المستبعدين، وده غلط جدًا المدرب لو برر اختياراته ميستحقش يبقى مدرب".

وأضاف جمعة: "أنا بتكلم عن نفسي ومليش دعوة بالمدرب"، مضيفاً أن "التبرير سلوك سيء يفقد الشخصية، لابد إعطاء الفرصة للمدرب لكي يعتمد على اختياراته وهو صاحب الحق في ذلك".

وتابع: "المدرب صاحب القرار الأوحد في اختياراته وليس من حق أحد مناقشة قرار الاستبعاد".

وقال مدير المنتخب الوطني إن كيروش قبل وصوله لمصر كان يمتلك ملف عن كل لاعب إلى جانب امتلاكه 5 مساعدين بالإضافة إلى المصريين وهذا يعني أنه يعمل بكل احترافية .

واختتم وائل جمعة تصريحاته بالقول: "كيروش فتح الباب للجميع من أجل الانضمام للمنتخب، لكن الجاهزية هيّ الأهم ويجب أن يكون اللاعب في أفضل حالاته البدنية والفنية والذهنية".