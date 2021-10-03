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سلبية مسحة لاعبى يد الزمالك استعدادًا للسفر لكأس العالم للأندية بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك عن سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى استعدادًا للسفر غدًا الإثنين إلى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وقال عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن قائمة الـ 20 لاعبًا الكاملة تغادر إلى السعودية غدًا، مشيرًا إلى سفر على هشام نصر معهم بالرغم من إجراء رنين على الركبة اليمنى. 

وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلاً من: كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن "دودو" ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء "لوكا" ومحمد بسيوني "مودي" وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان "هتلر" ووسام نوار وخالد وليد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.

 

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

 

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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