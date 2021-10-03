شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأثقال يعود للملاعب بعد اعتزال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر شعبان الدسوقى، مدرب منتخب رفع الأثقال البارالمبى العودة إلى الملاعب مرة أخرى، والمشاركة في البطولات كلاعب، وليس مدربًا للاعبين، بعد أن اعتزل اللعب 5 سنوات، وكانت آخر مشاركة لشعبان الدسوقى في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 والتي حقق خلالها برونزية منافسات وزن 65 كجم.

تواصل ”الخليج 365” مع شعبان الدسوقى والذى قال إن قرار العودة يرجع إلى الفلك الرياضى الذى يدور حول الللاعب وليس المدرب.

قال الدسوقى إن الاهتمام يكون حول اللاعب، حال الفشل يكون المدرب هو المسئول، وتتم محاسبته، ولكن في حالة الفوز والتتويج يكون الإنجاز محسوبًا للاعب، ويقف على منصات التتويج، ويٌهدر حق المدرب في أي إنجاز، مضيفًا الطموح لا ينتهى فما المانع أن أعود وأشارك.

وأضاف مدرب الأثقال أنه شارك في الدورات البارالمبية 6 مرات، منها 5 كلاعب، ومرة كمدرب في طوكيو، لذلك قرر أن يعود للعب مرة أخرى ليحقق ميدالية ذهبية في بارالمبياد باريس 24.

وكشف شعبان عن أنه سيشارك في بطولة العالم التي تقام نوفمبر المقبل في جورجيا، حيث تقوم اللجنة البارالمبية المصرية بمخاطبة نظيرتها الدولية لإنهاء إجراءات تجديد الرخصة الدولية للعب، وبذلك يتمكن من البدء في التدريبات، والاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة العالم.