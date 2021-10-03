شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتفق مع غزل المحلة على تقديم المباراة الودية 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى غزل المحلة على تقديم المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز بحيث تقام فى الرابعة عصر غدٍ الاثنين على استاد جهاز الرياضة بدلاً من إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء فى الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يلاقى الطلائع نظيره بيراميدز الأربعاء ثم الإسماعيلى فى 12 أكتوبر ثم سموحة فى اليوم الذى يليه ثم تختتم الوديات بمواجهة إنبى فى 18 أكتوبر وتقام جميع الوديات فى الخامسة مساءً على استاد جهاز الرياضة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى لاسيما بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.