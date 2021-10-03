شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تحصل على المركز الأول ببطولة كرة السلة لضعاف السمع بنات بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات بطولة النهار الأولى لكرة السلة بنات لضعاف السمع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالأسمرات وذلك في إطار الاهتمام بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم.

وأسفرت نتائج البطولة وجاء ترتيب الفرق الفائزة ببطولة الجمهورية لكرة السلة للصم بنات على النحو التالي:

فازت محافظة القاهرة بالمركز الأول وحققت محافظة كفر الشيخ المركز الثاني وجاءت محافظة القليوبية في المركز الثالث.

وجاء ترتيب الأسماء الفائزة في الفردي (الرميات الحرة) كالتالي:

محافظة السويس فازت اللاعبة إسراء مجدي عبد السميع.

محافظة أسيوط جاءت اللاعبة سهير كمال السيد.

محافظة المنيا فازت اللاعبة رحاب فتحي محمد.

محافظة القاهرة فازت اللاعبة أسماء وائل السعيد.

وفاز منسق محافظة القليوبية في بطولة المنسقين لكرة السلة ( رميات حرة).

ونظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم) فعاليات بطولة النهار الأولى لكرة السلة بنات لضعاف السمع والتي تمت استضافتها في المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات بالمقطم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة على مدار يومين.

وتأتى الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الوزارة لذوى الهمم فى مقدمة محاور عمل الوزارة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكينهم من المشاركة في شتي مسارات العمل الوطنى وبناء العديد من حزم المشروعات المتكاملة والتى تنفذ خصيصًا لهم.

وتم الكشف على هامش البطولة عن 30 عائلة من سكان مدينة الأسمرات لضعاف السمع والنظر لمد يد العون والمساعدة لهم وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لرعايتهم في إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بذوي القدرات والهمم بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في إطار العناية الصحية لكل أبناء الوطن.

وأقيمت البطولة على مدار يومين في الفترة من 1/10 إلى 2/10/2021 كأول بطولة لكرة السلة 3 / 3 لضعاف السمع بنات وهي بطولة النهار لكرة السلة حيث ضمت البطولة أكثر من 36 فريقا و أكثر من 150 لاعبة يمثلون عدد 15 محافظة مختلفة.

وجاء الهدف من تنظيم البطولة لضعاف السمع بنات إلى تدعيم ذوي القدرات والهمم الذين دائما ما يتحدون المستحيل ويتخطون الصعاب من أجل ممارسة الرياضة لتمثيل إسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية وهو ما ظهر مؤخرا في مشاركة أبطال البارالمبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة إلى رعاية هؤلاء الأبطال الذين يرفعون راية التحدي للوقوف على منصات التتويج وسط أبطال العالم.