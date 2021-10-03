شكرا لقرائتكم خبر عن الريان يُخطط لضم بن شرقي مقابل 2.5 مليون سنويا بعد انتهاء عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك العديد من الأندية الخارجية في الدخول بمفاوضات جدية معه لضمه، خاصة أن عقده مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم المقبل وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.

وعلم ”الخليج 365” أن نادي الريان القطري تحدث مع وكيل أشرف بن شرقي حول رغبة النادي في ضمه، حيث تم رصد مبلغ 2.5 مليون دولار كراتب سنوي للاعب، وهو المبلغ الذي يفوق الراتب الذي يحصل عليه اللاعب حالياً في الزمالك بفارق كبير.

ويحاول مسئولو الزمالك تمديد عقد أشرف بن شرقي وتم الوصول لرقم لاقى قبول الطرفيين في المفاوضات إلا أن إصرار بن شرقى على وضع بند يمنحه فسخ التعاقد في أي وقت عندما يدفع مبلغ 500 الف دولار فقط أمر جعل إدارة الزمالك ترفض التمديد له في الوقت الحالي والعودة من جديد لطاولة التفاوض من أجل اقناع اللاعب بالتنازل عن ذلك الشرط، والذي تراه إدارة الزمالك غير منطقياً ويضع حاجز من عدم الثقة بين الطرفيين.

ويسير الريان على درب مواطنه الدحيل والذي دخل في مفاوضات لضم علي معلول نجم الأهلي بنفس الطريقة، حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 2.5 مليون دولار سنوياً أيضاً بشرط عدم تجديد عقده مع الأهلي وضمه مجاناً بداية من الموسم بعد المقبل.