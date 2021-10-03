المنتخب يترقب وصول أحمد حجازى ومرموش اليوم استعدادا لمباراتى ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، وصول الثنائى أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألمانى، لمعسكر برج العرب اليوم، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.