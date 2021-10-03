شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف توقيت قيد ثنائى وادى دجلة أحمد شريف وكريم الدبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى، عن أن ثنائى وادى دجلة أحمد شريف وكريم الدبيس يمكن قيدهم فى اليوم الأول من الشهر المقبل واتمام التعاقد معهم غير مرتبط بإنتهاء فترة القيد المحلى فى 7 أكتوبر الجارى لانهم من العناصر الشابة التى سيتم قيدها فى قطاع الناشئين الذى يسمح بالقيد فيه فى اليوم الأول من كل شهر، ويضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على التعاقد مع ثنائي وادي دجلة أحمد شريف وكريم الدبيس لتدعيم صفوف فريق الشباب بالنادي، استجابة لرغبة مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، في تدعيم صفوف فرق الشباب بأفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة، استعدادا للمنافسة على حصد كل الألقاب في الموسم الجديد، حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي تعاقدهم مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف فرق الشباب مثل عمر البكري من مواليد 2001 ومصطفى مخلوف حارس مرمى الترسانة مواليد 2003 وحمدي موسى مواليد دسوق لاعب دسوق، فيما يتفاوض مع يوسف حسن مهاجم المقاولون العرب لضمه في الصيف الحالي أيضا.

ويجيد كريم الدبيس صاحب الـ 18 عاما في مركزي الظهير الأيسر والجناح، حيث يعد لاعب جوكر في الجبهة اليسرى.