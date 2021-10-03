شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم البحرين ويحتل المركز الـ 13 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره البحرين بنتيجة 3 / 2 ، فى إطار لقاء تحديد المركزين الـ13،14 فى بطولة العالم بإيطاليا وبلغاريا، ليحتل المركز الـ 13.

وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة جميع مباريات الدور الأول، حيث تلقى خسارة من نظيره التايلاندى بنتيجة 3/1 فى ثالث لقاءاته بطولة العالم، بعد الخسارة من نظيره التشيك فى أولى مواجهاته وقبل الخسارة الثانية من إيطاليا.

وحصل منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة مؤخرا على المركز الـ12 فى بطولة العالم التى أقيمت فى إيران بعد الخسارة من نظيره البلجيكى بنتيجة 3/1، فى إطار مواجهات تحديد المراكزين 11,12.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على نيجيريا فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند، وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبى بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه، فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.