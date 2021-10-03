شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يضحي بـ32 مليون جنيه ويمدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365”، أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي اتفق مع إدارة ناديه بشكل نهائي على تمديد التعاقد بين الطرفيين والذي ينتهي ينهاية الموسم المقبل لمدة موسمين إضافيين مقابل 1.5 مليون دولارعن الموسم الواحد، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود فور عودة اللاعب من تونس.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن علي معلول ضحى بأكثر من 32 مليون جنيه لرغبته في الاستمرار مع الأهلي بعد تلقيه عرضاً مغرياً من الدحيل القطري يحصل فيه على 2.5 مليون دولار سنوياً بشرط عدم تجديد عقده مع الأهلي، على أن ينضم للدحيل بنهاية الموسم المقبل وهو الأمر الذي تحفظ عليه اللاعب والذي أكد أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الأهلي.

وقدم علي معلول واحدا من فضل مواسمه مع الأهلي في الموسم الماضي من حيث تسجيل وصناعة الأهداف، ولعب دورا كبيرا في تحقيق الفريق الأحمر أكثر من بطولة، سواء السوبر الأفريقي أو دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ولعب علي معلول 32 مباراة في الموسم الماضي في مختلف المسابقات التي شارك فيها الأهلي ساهم خلالها في 19 هدفا، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 13 هدفا ولعب 2733 دقيقة، وهو رقم مميز للغاية رغم أن اللاعب غاب لأكثر من ثلاثة أشهر منذ الإصابة في مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وتحديدا يوم 8 فبراير الماضي، وفي أخر 46 مباراة مع الأهلي في الدوري ساهم علي معلول في 28 هدفا، حيث سجل 10 أهداف وصنع 18 هدفا.