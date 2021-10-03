شكرا لقرائتكم خبر عن متى ينتهي عقد موسيماني مع الأهلي؟.. اعرف الموعد الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية جدلاً مُثيراً حول عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مع النادي إذ تضاربت الأنباء حول موعد انتهاء العقد.

تحدثت بعض التقارير، عن انتهاء عقد موسيماني بعد موسم ونصف الموسم وذهبت هذه التقارير إلى أن موسيماني وقع للأهلي موسمين ونصف الموسم في أول أكتوبر 2020.

فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن عقد موسيماني ينتهي مع الأهلي في العاشر من أكتوبر الجاري، وبين هذا وذاك تحدث البعض عن إنتهاء عقد وسيماني في أكتوبر المقبل أي أن عقده مع الأهلي موسمين من أول أكتوبر 2020 حتى أول أكتوبر 2022 حسب هذه التقارير.

لكن مصدر في الأهلي ، قال لـ"الخليج 365": إن عقد موسيماني سينتهي مع الأهلي في يونيو 2022 لأن المدرب وقّع مع الأهلي عقد مدته موسم ونصف فقد بدأ الموسم الماضي مع الأهلي منذ شهر أكتوبر وتم الإتفاق معه (بشكل مكتوب) على أن ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الأهلي بتجديد عقد موسيماني خلال الأيام المقبلة حيث يرغب النادي في الإبقاء عليه لفترة أخرى وهي نفس رغبة موسيماني.