شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بيراميدز يضم وليد الكرتي نجم الوداد 3 مواسم مقابل مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وليد الكرتي نجم وسط نادي الوداد المغربي لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم مع وجود بند في العقد يمنح الناديين الحق في الاستمرار لمدة سنة إضافية بموافقة الطرفيين، وعلم ”الخليج 365”، أن إدارة بيراميدز نجحت في ضم اللاعب مقابل مليون دولار سيتم دفعهم على قسطين، وذلك رغم طلب نادي الوداد الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن متوسط الميدان الدولي في بداية المفاوضات.

وشارك وليد الكرتى مع الوداد المغربى فى الموسم الماضى، فى 42 مباراة بواقع 28 مباراة فى الدورى المغربى و11 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، و3 مباريات فى كأس المغرب، وأحرز خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم وحصل على إنذار.

وأبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، إعجابه بقدرات وليد الكرتي، مشيداً بإدارة ناديه في ضم لاعب دولي سيمثل إضافة كبيرة لوسط ملعب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتي للقاهرة خلال 24 ساعة للانضمام لتدريبات بيراميدز استعداداً للموسم الجديد وبالتحديد بطولة الدوري العام والتي ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.