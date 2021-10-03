شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أجاى من حقه شكوى الأهلى لـ فيفا.. واستبعاد أفشة وشريف قرار فنى لـ"كيروش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النيجيرى جونيور أجاي لاعب الأهلى، من حقه شكوى ناديه لـ"فيفا" لأن قائمة الانتظار اختراع مصرى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "فى ناس بتأكد أن الأهلى حول جزء من مستحقات أجاي وهناك فريق آخر يؤكد أن اللاعب سوف يشكو الأهلى فى فيفا، وبين هذا وذاك أؤكد أن أجاى من حقه اللجوء للفيفا لأن رفع اسمه من القائمة يؤكد فسخ تعاقده وبالتالى من حقه الحصول على مستحقاته كاملة".

ويضيف شوبير: "حد يقولك تم وضع اسمه على قائمة الانتظار قوله مينفعش لأن قائمة الانتظار دى اختراع مصرى بحت وغير معترف بها".

وعن موسيمانى علق شوبير: "سألت الناس فى الوحدة الإماراتى عن حقيقة مفاوضاتهم مع موسيمانى محدش أكدلى الخبر ولا حد نفاه بشكل قاطع فمش عارف لكن فكرة تسريب خبر أن الأهلى هيجدد عقد موسيمانى سنة مش حقيقية لأن المدرب مرتبط بالنتائج والبطولات وحاليًا تمديد تعاقد موسيمانى الذى سوف ينتهى بنهاية الموسم الجديد وليس أول أكتوبر مثلما ردد البعض ليست محسومة فى الأهلى بعد النتائج الأخيرة".

وتابع شوبير: "زوجة موسيمانى متواجدة فى مصر ومعرفش حكاية عرض ثلاثة أضعاف راتب موسيمانى فى الأهلى من مسئولى الوحدة الإماراتى".

وعن الصفقات علق شوبير: "الأهلى لم ينهِ صفقة كريم الدبيس وأحمد شريف ثنائى وادى دجلة بشكل رسمى حتى الآن والأمر غير مقلق لأن الشباب يتم قيدهم بداية أول كل شهر ولا علاقة لهم بموعد القيد الصيفى".

وتابع شوبير: "على معلول وعمرو السولية تم تمديد تعاقدهما مع الأهلى بنجاح والنادى سوف يعلن كل التفاصيل قريبًا".

وعن رابطة الاندية قال شوبير: "نصيحة لأحمد دياب وعماد متعب وباقى الأعضاء بلاش اجتماعات طويلة بتكون غير مثمرة".

وعن المنتخب قال شوبير: "قرار استبعاد أفشة وشريف قرار فنى وكيروش سوف يحاسب على كل شىء بعد نهاية مباراتى ليبيا".