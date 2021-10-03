شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بـ 9 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

وجاءت قائمة المصريين المتأهلين إلى دور الـ 16 كالتالى: نور الشربينى، على فرج، نوران جوهر، محمد الشوربجى، هانيا الحمامى، طارق مؤمن، كريم الحمامى، ندى عباس، محمد أبو الغار، مازن هشام، مصطفى عسل، نادين شاهين، يوسف سليمان.

ومن المقرر أن تستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غداً الاثنين، حيث جاءت المباريات كالتالى:

ـ محمد أبو الغار والانجليزى جيمس ويلستروب

ـ هانيا الحمامى وندى عباس

ـ طارق مؤمن والانجليزى باتريك رونى

ـ نور الشربينى ونادين شاهين

ـ كريم الحمامى والنيوزلاندى بول كول

ـ مصطفى عسل والفرنسى بابتيست ماسوتى

ـ نوران جوهر والانجليزية أليسون ويترز

ـ محمد الشوربجى ويوسف سليمان

ـ على فرج ومازن هشام