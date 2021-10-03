شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كوماندوز اليد فى مهمة عالمية على الأراضى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى تقديم عروض عالمية فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية، حيث يستهل الأبيض مشواره بمواجهة برشلونة الأربعاء القادم فى ربع نهائي المونديال.

ويطمح لاعبو نادى الزمالك فى حصد مركز يليق بمكانة الفريق الأبيض التى وصل لها اللاعبين على مر العصور، حيث إن فريق الزمالك يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال، أحمد الأحمر ويحيى الدرع وكريم هنداوى.

وتغادر بعثة الزمالك إلى السعودية يوم الإثنين المقبل، وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع برشلونة المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ويرصد الزمالك لقطات للكوماندوز فى الصور التالية:



