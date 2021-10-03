شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 13 مقعدا فى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الإسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

وجاءت نتائج باقى مباريات هذا الدور كالتالى:

ـ فوز مازن هشام على الفرنسى جريجور مارش بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 8-11, 11-6, 11-8, 11-5.

ـ هزيمة سلمى هانى أمام الكندية هولى نوتون بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 19-17, 11-7 .

ـ فوز على فرج على الهندى سوراف جوزال بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-5, 11-5 .

ـ فوز مصطفى عسل على الإسبانى إيكار بجاريس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأوشاط كالتالى: 11-6, 11-4, 14-12.

ـ فوز نوران جوهر على الأمريكية صابرينا صبحى بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-7, 11-4.

ـ فوز محمد الشوربجى على منافسه إيان يو بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-6, 5-11, 12-10.

ـ هزيمة زينة مقوي أمام الإنجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-14, 8-11, 12-10, 12-10, 11-9.

ـ هزيمة فريدة محمد أمام منافستها إيميلي وايت لوك بنتيجة 3/1 بعد تعرضها للإصابة في الشوط الثالث وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-5, retired .

ـ فوز يوسف سليمان على منافسه سيزار سالازار بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-2, 12-10, 11-2.

ـ فوز نادين شاهين على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 13-11, 4-11, 11-9.

وكان 6 لاعبين مصريين قد تأهلوا في منافسات الأمس بالإضافة إلى 7 لاعبين تأهلوا بعد المباريات التى أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم لتضمن مصر بذلك 13 مقعداً في دور الـ 16.

وجاءت قائمة المتأهلين كالتالى: نور الشربينى، على فرج، نوران جوهر، محمد الشوربجى، هانيا الحمامى، طارق مؤمن، كريم الحمامى، ندى عباس، محمد أبو الغار، مازن هشام، مصطفى عسل، نادين شاهين، يوسف سليمان.