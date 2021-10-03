ميدو: عودة فتحي للمنتخب قنبلة موقوتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صرح أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن عودة أحمد فتحي لاعب بيراميدز للمنتخب قنبلة موقوتة، مشيرا إلى أنه لم يطلب شارة القيادة عندما كان نجما في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام.

وقال ميدو، في تصريحات ببرنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "كنت واحدا من هدافي الدوري الإنجليزي في الدور الأول ولم أجرؤ على طلب شارة قيادة المنتخب على حساب حسام حسن أو أحمد حسن".

وأضاف: "حسام حسن لعب أول مباراة دولية في سنة 1985 له عندما كان عمري عامين، لا أقارن نفسي بمحمد صلاح ولكن منتخب مصر (طول عمره) يسير بنظام منح شارة المنتخب بالأقدمية عبر التاريخ".

وأكمل: "عودة فتحي للمنتخب قنبلة موقوتة وسبق له أن صرح أمام وسائل الإعلام بأنه لن يتنازل عن شارة قيادة المنتخب، ومن حقه ذلك لأنه لعب أول مباراة دولية له عام 2003 وهو الأحق بها عن محمد صلاح".

وأتم ميدو قائلا: "لا يصح أن يستغنى اللاعب الأقدم في المنتخب عن شارة القيادة حتى لو لأفضل لاعب في العالم، وإذا سألتم أحمد حسن أو عصام الحضري أو وائل جمعة مدير منتخب مصر نفسه سيرفض ذلك".

وكان وائل جمعة كشف في تصريحات تلفزيونية أن محمد صلاح سيحمل شارة القيادة في منتخب مصر رغم عودة أحمد فتحي، مضيفا: "الجهاز الفني أبلغ أحمد فتحي بذلك وتقبل اللاعب هذا الأمر ولا مجال لفتحه مرة ثانية".

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نظيره الليبي يومي 8 و11 أكتوبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر التي يحتل في الفراعنة وصافة الترتيب في المجموعة خلف ليبيا المتصدر.