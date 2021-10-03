"صلاح أساسياً".. التشكيل المتوقع لصدام ليفربول وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول بريمرليج برصيد ١٤ نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي متصدر الترتيب بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة ٣-١ ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المرتبة السادسة برصيد ١٣ نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر. جويل ماتيب، فيرچيل ڤان دايك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس چونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جريليش، فيل فودين.