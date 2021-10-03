مواعيد مباريات الأحد.. ليفربول يواجه السيتي.. والريال أمام إسبانيول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية، والتي يأتي أبرزها لقاء ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي.

ويستعرض الخليج 365 جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

15:00.. كريستال بالاس وليستر سيتي.. beIN Sports 3 HD Premium

15:00.. وست هام يونايتد وبرينتفورد.. beIN Sports 2 HD Premium

15:00.. توتنهام وأستون فيلا.. beIN Sports 1 HD Premium

17:30.. ليفربول ومانشستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium

14:00.. إلتشي وسيلتا فيجو.. beIN Sports HD 1

16:15.. إسبانيول وريال مدريد.. beIN Sports HD 1

18:30.. خيتافي وريال سوسييداد.. beIN Sports HD 4

18:30.. فياريال وريال بيتيس.. beIN Sports HD 1

21:00.. غرناطة وإشبيلية.. beIN Sports HD 1

12:30.. بولونيا ولاتسيو.

15:00.. هيلاس فيرونا وسبيزيا.

15:00.. سامبدوريا وأودينيزي.

18:00.. فيورنتينا ونابولي.

18:00.. روما وإمبولي.

20:45.. وأتلانتا وميلان.

الدوري الألماني:

15:30.. ماينز 05 ويونيون برلين.

17:30.. بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت.

19:30.. أرمينيا بيليفيلد وباير ليفركوزن.

الدوري الفرنسي:

13:00.. رين وباريس سان جيرمان.. beIN Sports HD 2.

15:00.. موناكو وبوردو.. beIN Sports HD 2.

15:00.. نانت وتروا.. beIN Sports HD Xtra 1.

15:00.. أنجيه وميتز.. beIN Sports HD 2.

15:00.. لوريان وكليرمون فوت.. beIN Sports HD 4.

17:00.. ليل ومارسيليا.. beIN Sports HD 2.

20:45.. سانت إيتيان وليون.. beIN Sports HD 2.

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