شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتوى غضب محمد هانى بعد تجاهل موسيمانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق من أجل احتواء غضبه من الاستبعاد من مباريات المارد الأحمر بالفترة الأخيرة بسبب تجاهل الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق للاعب وتفضيله الدفع بزميله أكرم توفيق في التشكيلة الأساسية للفريق رغم ارتداؤه لماسك بالوجه بسبب إصابته بكسر في فك الوجه وهى الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق مع منتخب مصر.

وتحدث مدرب الأهلى مع محمد هانى وأثنى على أدءاه في التدريبات والمباريات الودية وأخرها في ودية الغابة التي سجل فيها اللاعب هدفاً في اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بسبعة أهداف دون رد مطالباً هانى بإستمرار القتال في التدريبات للحصول على فرصة وعدم التفريط فيها مجدداً ، ومن جانبه وعد محمد هانى مدربه بالالتزام طوال الفترة المقبلة من أجل محاولة كسب ود موسيمانى ولفت انظاره للعودة للتشكيلة الأساسية للأهلى مع بداية الموسم الجديد.

فى سياق أخر، يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة عروض مقدمة للاعبي الفريق الأحمر الشباب سواء العائدين من الإعارات أو المتواجدين مع الفريق الأول حاليا، من أجل حسم ملف اللاعبين في الوقت الحالي، لاسيما مع صعوبة حصولهم على فرصة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في القائمة، ولرغبة الجهاز الفني في إعارتهم من أجل الحصول على فرصة المشاركة وإعادة تقييمهم بعد نهاية الموسم المقبل.

ويتواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب في قائمة الأهلي مثل محمد فخري وعربي بدر وصالح نصر وزياد طارق ومعهم عدد من اللاعبين الشباب مثل أحمد أشرف وعبد الرحمن مانو ومحمد مغربي وحمدي ياسر وأحمد سيد غريب وغيرهم من اللاعبين المقيدين بقائمة الأهلي.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للأهلي بالتنسيق مع إدارة التعاقدات مصير اللاعبين الشباب قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل وجود اتجاه قوي في الموافقة على خروج أيا من هؤلاء اللاعبين للإعارة إلى أندية الدوري الممتاز.