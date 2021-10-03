قصة هدف.. فاروق جعفر يسجل هدفا رائعا بتتويج الزمالك بالكأس أمام الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - سجل فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، هدفاً رائعاً للفريق الأبيض فى شباك الإسماعيلى بنهائى كأس مصر موسم 1977 فى مباراة انتهت بتتويج الزمالك باللقب بعد الفوز على الدراويش 3-1.

حصد فاروق جعفر العديد من البطولات مع القلعة البيضاء والمنتخب، منها بطولة الدورى العام مرتين موسمى 77-1987، موسم 83-1984، وكأس مصر 3 مرات مواسم 1975، 1977، 1979، وكاس السادس من أكتوبر 1974، وبطولة أفريقيا للأندية مرتين عامى 1984، 1986.

وأنهى جعفر مسيرته الكروية عام 1984، وأقيم له مهرجان اعتزال كبير باستاد القاهرة الدولى شارك فيه عدد من النجوم العرب المعروفين.