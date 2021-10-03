شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وعمار حمدى ينتظمان اليوم فى مران الأهلى على استاد التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الأحد، حسين الشحات لاعب الأهلى فى تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعى، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى إن حسين الشحات نفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة من أجل العودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.

وعانى الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة، كما ينتظم عمار حمدى لاعب الأهلى في تدريبات فريقه اليوم بعدما منحه الجهاز الطبي للفريق راحة 48 ساعة من التدريبات بسبب الاجهاد العضلى الذى عانى منه وتسبب في إبعاده عن المشاركة في ودية الغابة التي فاز بها الأهلى بسبعة أهداف دون رد مساء الثلاثاء الماضى على ستاد مختار التتش.

ويستهل الأهلى مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر يوم 16 أكتوبر فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالنيجر من أجل معرفة عدة أمور خاصة بالرحلة والأجواء، وملعب المباراة وفندق الإقامة والطقس وملاعب التدريب غيرها من ترتيبات المباراة.