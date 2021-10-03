شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم المغربى وليد الكرتى صفقة بيراميدز الجديدة في مسيرته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بيراميدز، فى الاتفاق مع مسئولى الوداد المغربى على انتقال وليد الكرتى صانع ألعاب الوداد المغربى إلى صفوف الفريق السماوى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بيراميدز حصل على موافقة وليد الكرتى على الانضمام إلى صفوفه، ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إنهاء مسألة توقيع العقود بين الطرفين من أجل الإعلان عن الصفقة.

ويعد المغربى وليد الكرتى أحد اللاعبين الذى أبدى نادى الزمالك اهتماما بالفوز بخدماته في الموسم الحالي وتحديدا بعد رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الفريق إلى الدحيل القطرى، إلا أن المفاوضات لم تكتمل.

ونستعرض في التقرير التالى أرقام وليد الكرتى في مسيرته قبل محطة بيراميدز..

مع الوداد المغربى

لعب: 277 مباراة

سجل: 27 هدفا

صنع: 33 هدفا

الإنذارات: 10 كروت صفراء ولم يطرد نهائيا

منتخب المغرب الأول

لعب: مباراة واحدة فقط

منتخب المغرب تحت 23

لعب: 13 مباراة

سجل: هدفين

منتخب تحت 20 عاما

لعب: 25

سجل: 3 أهداف