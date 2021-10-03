شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه البنك الأهلى فى أولى وديات معسكر الإسكندرية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي اليوم الأحد أولي مبارياته الودية في معسكر الفريق ببرج العرب ضمن برنامج المباريات التجريبية المقرر من قبل خالد جلال المدير الفني للفريق حيث يلتقي بفريق المقاولون العرب استعدادا لانطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون مع الإسماعيلى يوم 6 أكتوبر الجارى، على أن يواجه فاركو يوم 12 من نفس الشهر قبل ختام المعسكر الذى من المقرر أن يستمر 14 يوماً.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.