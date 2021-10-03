شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل العرض الإماراتي لـ موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات نادي الوحدة الإماراتي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا لتوليه تدريب الفريق خلال الفترة الجارية.

ويقود موسيماني الأهلي منذ أكتوبر 2020، وقد ظفر معه بعدة ألقاب، منها دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين وكأس السوبر الأفريقى وكأس مصر، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، فيما خسر بطولة الدوري وكأس السوبر المحلى مؤخرا.

وقال أحمد شوبير، في مقدمة برنامجه ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تواصلت مع بعض المصادر القريبة من مسؤولي نادي الوحدة الإماراتي، ونفوا لي جملة وتفصيلا المفاوضات مع موسيماني، وأن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

وأضاف: "لا أساس من الصحة لما تردد عن أن نادي الوحدة الإماراتي عرض على موسيماني، حصوله على 5 ملايين دولار في الموسم؛ لكي يتولى تدريب الفريق، نادي الوحدة لا يدفع هذا المقابل المالي الكبير في المدربين".

واختتم نجم الأهلى السابق أحمد شوبير: "من الممكن أن يكون البعض ربط سفر زوجة موسيماني، إلى الإمارات بالتفاوض مع نادي الوحدة، موسيماني سيكون متواجدًا في مران الأهلي اليوم الأحد، ولا نية لرحيله عن القلعة الحمراء".