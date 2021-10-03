شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلهما: مروان محسن سينافس على هداف الدوري وسعد تمسك بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن الأهلي استجاب لطلب مروان محسن في الرحيل بشكل مجاني إلى فيوتشر، قائلا: "مروان محسن كان يتمنى الاستمرار في الأهلي، والفريق استجاب لطلب اللاعب في الرحيل".

وأضاف وكيل اللاعبين: "مروان أحد أهم المهاجمين وسينافس على لقب هداف الدوري الموسم المقبل، وتوقعت أن يدخل الزمالك في مفاوضات مع مروان محسن لكن ذلك لم يحدث، كذلك بيراميدز تفاوض لكن الصفقة لم تتم خوفا على اللاعب من الضغوط".

وتابع: إن سعد سمير رحل عن الأهلى بعد اصرار كبير منه بحثا عن المشاركة المستمرة، وقال: "إذا كان شارك مع الأهلي 50% أو أكثر من المباريات لاستمر في الموسم المقبل إجباري".

واختتم: "سعد أحد أسباب انتقال كريم نيدفيد إلى فيوتشر".