شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المصرى البورسعيدى لتدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، بعد راحة سلبية لمدة يوم حصل عليها اللاعبون في معسكرهم المغلق ببرج العرب.

‏وقرر معين الشعباني المدير الفني للمصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية، امس السبت، لمدة يوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المصري ونظيره العبور السكندري والتي انتهت بفوز النسور الخضر 0/5، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب عصر غدٍ الأحد.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق العبور السكندري بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء امس الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

وتغيب أحمد رفعت صانع ألعاب المصرى البورسعيدى عن معسكر الفريق المغلق المقام في برج العرب بالإسكندرية، بعد حصوله على إذن من عبد الحليم على مدير الكرة بسبب مرض والدته.

وابلغ رفعت الجهاز الفني للمصري بضرورة التواجد مع والدته المريضة وصرح له معين الشعباني بالخروج من المعسكر وكان من المفترض أن ينضم للفريق مساء اليوم لكنه تأخر في العودة حتى الآن.