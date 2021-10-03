شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: منتخب ليبيا منافس قوي وعنيد وسيقاتل للحفاظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أيمن منصور، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب ليبيا منافس قوي وعنيد وسيقاتل للحفاظ على الصدارة، في مباراتيه أمام المنتخب الوطني يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم قطر 2022.

وأضاف منصور، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لا بد أن يكون المنتخب كتاب مفتوح لـ كيروش عن طريق الرباعي المصري في الجهاز الفني".

وواصل نجم منتخب مصر السابق: "الترهوني يمثل قوة هجومية لمنتخب ليبيا في الجانب الأيسر، والفريق الليبي يملك عناصر مميزة هجوميا وسيلعب بكل قوة أمام الفراعنة".

وتابع منصور: "أفشة وشريف من أفضل لاعبي مصر خلال الفترة الماضية، واستبعادهم قاسي بعض الشيء، ولكن علينا أن نعطي للرجل المساحة للعمل بدون ضغوط قبل مباراة ليبيا المصيرية".

واختتم: "دور عبد الله السعيد مهم جدا في إمداد صلاح بالكرات التي تساعده على التسجيل".