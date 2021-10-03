جدول مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم الاحد..قمة بين ميلان وأتالانتا

تُستكمل مباريات الجولة السابعة من الدوري الايطالي، اليوم الاحد 3 اكتوبر بست مباريات بعدما أقيمت مباراة يوم الجمعة، وثلاث مباريات يوم السبت شهدت فوز يوفنتوس على تورينو، وفوز الانتر على ساسولو.

ويفتتح جدول مباريات اليوم الاحد بمواجهة مُبكرة بين بولونيا ولاتسيو عند الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:30 ظهرًا بتوقيت السعودية.

وسيزور أودينيزي ملعب سامبدوريا في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 عصرًا بتوقيت السعودية، وهو نفس توقيت مباراة فيرونا وسبيتسيا.

وفي تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت السعودية، سيصطدم فريق المدرب جوزيه مورينيو «روما» بنظيره إمبولي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

ويسعى روما لتحسين وضعيته في جدول ترتيب الدوري الايطالي بعدما مُني بهزيمتين في الجولات الثلاث الماضية، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وتأمل جميع أندية مقدمة الدوري الايطالي في تعرض نابولي لنتيجة سلبية على ملعب آرتيمو فرانكي، عندما يحل ضيفًا على فيورنتينا في نفس توقيت مباراة روما وإمبولي (16:00 جرينيتش).

ويتصدر نابولي الجدول برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن الانتر الثاني، بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباريات الجولة السابعة هذا المساء.

وفي سهرة الأحد، سيحين موعد قمة مباريات اليوم بين أتالانتا وميلان، وستنطلق في تمام الساعة 18:45 جرينيتش، 21:45 بتوقيت السعودية.

وتنقل جميع مباريات الدوري الايطالي عبر القناة الرسمية للسيري آ بموقع يوتيوب، بتعليق عربي، كما تنقل على قناة Dazn الايطالية.

وسيعلق السوري ميشيل سعد على مباراة بولونيا ولاتسيو في وقت الظهيرة، وأختير المعلق الأردني الشهير «خالد الغول» للتعليق على مباراة المتصدر «نابولي».

أما مباراة القمة بين ميلان وأتالانتا فسيعلق عليها المعلق السعودي المتميز فهد العتيبي.