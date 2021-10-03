جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 5 «خريبكة يهادي الوداد والرجاء»

تعرف على جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي، بعد نتائج مباريات اليوم السبت 2-10-2021 في الجولة 5، والتي شهدت تقديم نادي أولمبيك خريبكة هدية ثمينة إلى الوداد والرجاء.

وأوقع أولمبيك خريبكة ضيفه الدفاع الحسني الجديدي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، ليحرمه من الارتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري المغربي إنوي على حساب الوداد والرجاء ولو بشكل مؤقت.

فيما تمكن نادي المغرب الفاسي من تحقيق انتصاره الأول في البطولة الإحترافية هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه يوسفية برشيد بثلاثية نظيفة، بعدما تذوق طعم الخسارة في مباراتين، وتعادل في مثلها.

كما اقتنص اتحاد طنجة الفوز الأول له من أمام فريق الشباب الرياضي السالمي الذي جمع 9 نقاط في أول 4 جولات، أما فريق سريع وادي زم ظل دون أي انتصار بعدما تعادل سلبيًا مع مستضيفه أولمبيك آسفي.

الجدير بالذكر أن باقي مباريات الجولة الخامسة من الدوري المغربي إنوي ستستأنف غدًا الاحد 3 أكتوبر 2021، حيث يواجه الرجاء نظيره نهضة بركان، والجيش الملكي مع الفتح الرباطي، وحسنية أكادير ضد مولودية وجدة، وتختتم بلقاء الوداد وشباب المحمدية.

جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 5

1- الوداد – 12 نقطة – لعب 4

2- الرجاء – 12 نقطة – لعب 4

3- الدفاع الحسني الجديد – 11 نقطة – لعب 5

4- الشباب الرياضي السالمي – 9 نقاط – لعب 5

5- أولمبيك آسفي – 6 نقاط – لعب 5

6- شباب المحمدية – 5 نقاط – لعب 4

7- المغرب الفاسي – 5 نقاط – لعب 5

8- أولمبيك خريبكة – 5 نقاط – لعب 5

9- مولودية وجدة – 5 نقاط – لعب 4

10- الجيش الملكي – 5 نقاط – لعب 4

11- حسنية أكادير – 4 نقاط – لعب 4

12 – إتحاد طنجة – 4 نقاط – لعب 5

13- يوسفية برشيد – 4 نقاط – لعب 5

14 – نهضة بركان – 4 نقاط – لعب 4

15- الفتح الرباطي – نقطتين – لعب 4

16- سريع وادي زم – نقطتين – لعب 5