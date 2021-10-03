وجدي كشريدة يُحرم من المشاركة في أول انتصارات ساليرنيتانا بالدوري الايطالي

احتفل الوافد الجديد على الدوري الايطالي «ساليرنيتانا» بأول انتصاراته هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه جنوى في إطار مباريات الجولة السابعة مساء يوم أمس السبت 2 أكتوبر 2021، بعد نحو شهرين من انطلاقة السيري آ.

ومُني فريق ساليرنيتانا بـ 4 انتصارات متتالية في افتتاح الدوري الايطالي أمام «بولونيا وروما وتورينو وأتالانتا»، وفي الجولة الخامسة استطاع حصد أول نقطة حين تعادل مع فيرونا 2/2.

وعاد ساليرنيتانا للسقوط مُجددًا في الجولة السادسة بهدف دون رد على ملعب نادي ساسولو، وسط حضور 5 آلاف متفرج نهاية شهر سبتمبر الماضي.

لكن فريق المدرب الايطالي فابريتزيو كاستوري أنهى أخيرًا سلسلة نتائجه المخيبة للآمال بتحقيق أول فوز في الدوري بعد هزيمة جنوى بهدف دون رد سجله المهاجم البونسي «ميلان دوريتش» في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

ويُعد هذا الهدف هو الأول بالنسبة لميلان دوريتش مع ساليرنيتانا من 6 مباريات هذا الموسم، علمًا بأنه سجل ما مجموعه 24 هدفًا للفريق في الثلاث سنوات الماضية منذ وصوله من بريستول سيتي الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2019.

وشهدت مباراة جنوى غياب الظهير الأيمن الدولي التونسي «وجدي كشريدة» عن صفوف ساليرنيتانا، حيث جلس على دكة البدلاء للمرة الثانية، رغم مشاركته كأساسي في أول 5 مباريات من الموسم.

وانضم وجدي كشريدة إلى تشكيلة ساليرنيتانا قادمًا من النجم الساحلي التونسي في سوق الانتقالات الصيفي 2021، ضمن 12 صفقة أخرى أبرمها النادي، لعل أبرزهم انضمام النجم الفرنسي بلال ريبيري عقب انتهاء عقده مع فيورنتينا، بالاضافة للاعب انتر ميلان إدواردو فيرجينيا.

وتقدم فريق ساليرنيتانا أخيرًا من ذيل جدول ترتيب الدوري الايطالي إلى المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن كالياري الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن أصحاب المراكز من 14 لـ17 «فيرونا وجنوى وسامبدوريا وفينيزيا» (مؤقتًا).

شاهد ملخص واهداف مباراة ساليرنيتانا وجنوى