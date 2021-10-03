أول رد رسمي من المنتخب على الجدل المثار بشأن استبعاد شريف وأفشة

الشارقة - اميمة ياسر -

رد وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني المصري، على الجدل المثار بعد قرار استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة الفراعنة قبل مواجهتيّ ليبيا، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وقال جمعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع عبر فضائية "ON E": "حظنا الحلو إننا في مصر عندنا 120 مليون مدرب، احنا اتعودنا على تبرير المستبعدين، وده غلط جدًا المدرب لو برر اختياراته ميستحقش يبقى مدرب".

وأضاف جمعة: "أنا بتكلم عن نفسي ومليش دعوة بالمدرب"، مضيفاً أن "التبرير سلوك سيء يفقد الشخصية، لابد إعطاء الفرصة للمدرب لكي يعتمد على اختياراته وهو صاحب الحق في ذلك".

وتابع: "المدرب صاحب القرار الأوحد في اختياراته وليس من حق أحد مناقشة قرار الاستبعاد".

وقال مدير المنتخب الوطني إن كيروش قبل وصوله لمصر كان يمتلك ملف عن كل لاعب إلى جانب امتلاكه 5 مساعدين بالإضافة إلى المصريين وهذا يعني أنه يعمل بكل احترافية .

واختتم وائل جمعة تصريحاته بالقول: "كيروش فتح الباب للجميع من أجل الانضمام للمنتخب، لكن الجاهزية هيّ الأهم ويجب أن يكون اللاعب في أفضل حالاته البدنية والفنية والذهنية".

يشار إلى أنه البرتغالي كارلوس كيروش سيبدأ أولى مهامه مع المنتخب المصري بمباراتي ليبيا، حيث جاء تولي المدير الفني الأجنبي ليكون بديلاً لحسام البدري والذي رحل عن منصبه عقب التعادل الإيجابي ضد منتخب الجابون بهدف لكل جانب.

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني حاليًا بعد مرور جولتين برصيد أربع نقاط، في المقابل يتصدر المنتخب الليبي الترتيب برصيد ست نقاط.