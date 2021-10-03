شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كيروش أبلغ المستبعدين بالقرار وصلاح قائد المنتخب أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كالوس كيروش، أبلغ اللاعبين المستبعدين بالقرار، قائلا: "أبلغنا اللاعبين المستبعدين من قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيا بذلك، وتقبلوا رسالة كيروش لهم، وأكدوا أن حديثه سيدفعهم لبذل المزيد من الجهد للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة".

وقال جمعة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة ON – E، أن محمد صلاح هو من سيحمل شارة قيادة منتخب مصر قائلا: "أبلغت أحمد فتحي بذلك، وتقبل الأمر، وهذا هو قرار كيروش، ولا يجب أن نتحدث في هذا الأمر مرة أخرى".

وأضاف مدير المنتخب الوطني: "مؤتمر كيروش المقبل هو المؤتمر الخاص ببداية معسكر المنتخب قبل التجمع استعدادا لمباراتي ليبيا وليس من أجل تفسير أي شيء خاص بالمنتخب".

وتابع: "بالنسبة للاختيارات، المدرب صاحب الحق الأول والأخير في اختيار واستبعاد اللاعبين من المنتخب، وقائمة كأس العرب المبدئية ليست لها علاقة بقائمة مباراتي ليبيا، وكان يجب أن يتم الإعلان عنها قبل الموعد المحدد".