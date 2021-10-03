شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد كيروش أفشة ومحمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أسامة الفزاني، مهاجم منتخب ليبيا السابق، عن المواجهة المنتظرة بين مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفزاني، في تصريحات تليفزيونية: "شعرنا بالراحة باستبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر للمباراتين".

وأضاف: "محمد شريف لاعب هداف ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وتابع: "بالنظر لقائمة منتخب مصر ترى هناك 12 لاعبا في مركز خط الوسط".

واختتم الفزاني: "كيروش مركز في منطقة خط الوسط على حساب مركز الهجوم، متعجب من استبعاد محمد شريف".