شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد كيروش أفشة ومحمد شريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث أسامة الفزاني، مهاجم منتخب ليبيا السابق، عن المواجهة المنتظرة بين مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال الفزاني، في تصريحات تليفزيونية: "شعرنا بالراحة باستبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر للمباراتين".
وأضاف: "محمد شريف لاعب هداف ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".
وتابع: "بالنظر لقائمة منتخب مصر ترى هناك 12 لاعبا في مركز خط الوسط".
واختتم الفزاني: "كيروش مركز في منطقة خط الوسط على حساب مركز الهجوم، متعجب من استبعاد محمد شريف".