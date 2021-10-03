اخبار الرياضه

لاعب ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد كيروش أفشة ومحمد شريف

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد كيروش أفشة ومحمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أسامة الفزاني، مهاجم منتخب ليبيا السابق، عن المواجهة المنتظرة بين مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفزاني، في تصريحات تليفزيونية: "شعرنا بالراحة باستبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر للمباراتين".

وأضاف: "محمد شريف لاعب هداف ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وتابع: "بالنظر لقائمة منتخب مصر ترى هناك 12 لاعبا في مركز خط الوسط".

واختتم الفزاني: "كيروش مركز في منطقة خط الوسط على حساب مركز الهجوم، متعجب من استبعاد محمد شريف".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا