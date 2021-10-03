شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صالح يكشف سبب اختيار النظام التقليدى للدورى: الأندية تخشى التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية، كواليس الاتفاق على إقامة بطولة الدورى العام بشكلها التقليدى.

وقال صالح، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت2: اجتماع اليوم كان بخصوص شكل الدورى العام، وكان هناك 3 مقترحات، ولكن أغلب الأندية خائفين من التغيير ويريدون الدورى بشكله التقليدى، ولذلك التزمنا بإرادة الأندية.

وأضاف: حددنا مكافآت ثمينة لأبطال بطولة كأس الرابطة التى من المقرر إقامتها خلال فترة التوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتقرر إقامة قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021 /2022 يوم 12 أكتوبر الجاري، بحضور الأندية الـ18 في الدوري المقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر من الشهر الجاري.

ووافقت رابطة دوري المحترفين المصريين، برئاسة أحمد دياب، على إقامة الدوري الممتاز بشكله الطبيعي من دورين، على أن ينطلق يوم 25 أكتوبر.

ويضم المكتب التنفيذى لرابطة الأندية أحمد دياب رئيسا للرابطة، وعماد متعب نائبًا، وفى العضوية كل من: عامر حسين واللواء ثروت سويلم واللواء صفى الدين بسيونى وشريف صالح وخالد رفعت.