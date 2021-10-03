شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه بورتو وديا اليوم استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سيراميكا، بقيادة مدربه هيثم شعبان، اليوم الأحد، سلسلة مبارياته الودية، بمواجهة فريق بورتو، في لقاء ودي أول يجمع الفريقين، لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وقرر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، خوض 9 مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز، وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد شعبان الفترة التي يخوض بها المباريات من 3 حتى 19 أكتوبر القادم، وتحدد 6 مباريات من أصل 9 أمام أندية هي: بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم، ويتبقى تحديد أطراف 3 مواجهات أخرى يعكف الجهاز الفني على اختيارها.

وشارك كوامي بونسو، لاعب خط وسط فريق سيراميكا، في تدريبات الفريق مساء الجمعة، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق، عقب معسكر شرم الشيخ.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن أشعة الرنين التى أجراها كوامي بونسو أثبتت سلامته، وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض لاعب وسط سيراميكا لخلع في الكتف بإحدى تدريبات الفريق أثناء المعسكر المغلق، وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التى أجراها اللاعب سلامته من أي مضاعفات في الكتف، وشارك في التدريب بشكل طبيعي.