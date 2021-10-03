شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم منتخب مصر بالأرقام.. محمد شريف فى مواجهة مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 11 لاعبا من قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، أبرزهم محمد شريف هداف الدورى والأهلى.

وسجل محمد شريف هدفى فوز منتخب مصر أمام ليبيريا فى المباراة الودية التى أقيمت على استاد برج العرب استعدادا لمواجهتى ليبيا، ليكون قرار استبعاده لغزا كبيرا يحتاج إلى تفسير.

وبدأت الجماهير والمتابعين في عقد عدة مقارنات بين محمد شريف هداف الدورى المصرى 2020/2021، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى وأحمد حسن كوكا مهاجم قونيا سبورت التركى، بعدما تم استبعاد شريف واستدعاء الثنائى المحترف في تركيا مع منتخب مصر.

ونستعرض أرقام محمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن مع المنتخب:

محمد شريف مع منتخب مصر

لعب: 6

سجل: 4 "فى جزر القمر + توجو "تصفيات أمم أفريقيا"+ هدفين فى ليبيريا "وديا"

صنع: هدف "توجو"

مصطفى محمد مع منتخب مصر

لعب: 6 مباريات

سجل: هدفا فى شباك الجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ولم يصنع

أحمد حسن كوكا مع المنتخب

لعب: 26 مباراة

سجل: 5 أهداف "هدف فى أوغندا وهدفين فى زامبيا وديا + هدفين فى تشاد فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

صنع: هدفين