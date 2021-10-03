شكرا لقرائتكم خبر عن السمري: لم يصلنا خطاب الجهة الإدارية ببطلان عمومية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن ناديه لم يتلق أي خطاب رسمي من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بخصوص بطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وقال السمري، في تصريحات تليفزيونية، إن الجهة الإدارية قد تكون ارتأت أن يتم منحها لبعض الوقت، من أجل تنقية الأعضاء وتحديد من له حق الترشح وحق التصويت، والأمور مسألة وقت لانعقاد العمومية في الفترة القادمة.

وأضاف حسين السمري، أن انتخابات ناديه لن تقام يوم 19 نوفمبر المقبل بعد الأنباء التي ترددت حول بطلان عمومية الزمالك، مشيرا إلى أن الانتخابات ستتأجل، وسيتم عقدها بعد 45 يوما بمجرد اعتماد فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأوضح أن الموعد الأقرب حال فتح باب الترشح في نهاية شهر أكتوبر الجاري سيكون إجراء الانتخابات منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أن اللجنة الحالية قد تمتد لعام آخر في الفترة القادمة وفقا لرؤية وزارة الرياضة والتنسيق مع اللجنة الحالية.