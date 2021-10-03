شكرا لقرائتكم خبر عن ليس أفشة وشريف فقط.. الأرقام تنصف مصطفى فتحى عن أجنحة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك، من قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخطف استبعاد محمد شريف ومحمد مجدى أفشة، لاعبى النادى الأهلى، الأضواء في اختبارات كيروش لمواجهة ليبيا بسبب أرقام هذا الثنائى خلال الموسم الماضى، إلا أن استبعاد مصطفى فتحى يشكل لغزا كبيرا هو الآخر بسبب تفوق اللاعب على كل الاختيارات في مركزه.

ونستعرض أرقام مصطفى فتحى أمام لاعبى مركزه في القائمة بمباريات الدورى:مصطفى فتحى

لعب: 27 مباراة

سجل: 17 هدفا منها 11 هدفا من اللعب المفتوح و6 ركلات جزاء

صنع: 6 أهداف

أحمد سيد زيزو

لعب: 33 مباراة

سجل: 9 أهداف منها هدفين فقط من لعب مفتوح و7 ركلات جزاء

صنع: 6 أهداف

رمضان صبحى

لعب: 22 مباراة

سجل: 7 أهداف منها 5 أهداف من لعب مفتوح و2 من ركلات جزاء

صنع: هدفين

إبراهيم عادل

لعب: 19 مباراة

سجل: 10 أهداف كلها جاءت من لعب مفتوح

صنع: هدفا