اخبار الرياضه

ليس أفشة وشريف فقط.. الأرقام تنصف مصطفى فتحى عن أجنحة المنتخب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن ليس أفشة وشريف فقط.. الأرقام تنصف مصطفى فتحى عن أجنحة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك، من قائمة منتخب مصر لمباراتى ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخطف استبعاد محمد شريف ومحمد مجدى أفشة، لاعبى النادى الأهلى، الأضواء في اختبارات كيروش لمواجهة ليبيا بسبب أرقام هذا الثنائى خلال الموسم الماضى، إلا أن استبعاد مصطفى فتحى يشكل لغزا كبيرا هو الآخر بسبب تفوق اللاعب على كل الاختيارات في مركزه.

ونستعرض أرقام مصطفى فتحى أمام لاعبى مركزه في القائمة بمباريات الدورى:
  مصطفى فتحى 4826166426.jpg
 

لعب: 27 مباراة

سجل: 17 هدفا منها 11 هدفا من اللعب المفتوح و6 ركلات جزاء

صنع: 6 أهداف

 

أحمد سيد زيزو

321ac51869.jpg

لعب: 33 مباراة

سجل: 9 أهداف منها هدفين فقط من لعب مفتوح و7 ركلات جزاء

صنع: 6 أهداف

 

رمضان صبحى abac861547.jpg
 

لعب: 22 مباراة

سجل: 7 أهداف منها 5 أهداف من لعب مفتوح و2 من ركلات جزاء

صنع: هدفين

إبراهيم عادل 0d508d94c3.jpg
 

لعب: 19 مباراة

سجل: 10 أهداف كلها جاءت من لعب مفتوح

صنع: هدفا

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا