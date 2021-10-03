شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية توضح سبب إعلان أسماء لاعبي المنتخب لكأس العرب بعد قائمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، سبب إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة كأس العرب، بعد إعلان قائمة الفراعنة لمباراتي ليبيا بعدد من الساعات.

قال مجاهد، في تصريحات تلفزيونية، إن قائمة كأس العرب تم إرسالها عبر السيستم الإلكتروني قبل إعلان قائمة مباراتي ليبيا، لكن تم إعلان قائمة مباراتي ليبيا أولاً وفقا للوائح الاتحاد الدولي والموعد المحدد لإرسال القوائم المبدئية، نافيا أن يكون الهدف من مواعيد إعلان القائمتين سببه احتواء الهجوم عليه بعد استبعاد بعض لاعبي الفراعنة من قائمة مباراتي ليبيا.

وأكد أحمد مجاهد، أن الوقت الحالي هو المناسب لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، وقال: "نحترم رغبة الأندية، ونسعى لقيادة الكرة المصرية لبر الأمان وإقامة الانتخابات بما لا يخالف الاتحاد الدولي والقانون المصري".

وأضاف: "ننتظر مشروع التعديلات على اللائحة التي تطالب بها الأندية، وسنرسلها للاتحاد الدولي ثم نأخد الاجراءات، وسنتخذ الاجراءات اللائحية السليمة التي لا تعرض المسألة لأي خطورة، نحترم الجمعية العمومية مع التوازن مع الاتحاد الدولي".

أشار رئيس اللجنة الثلاثية المسؤولة عن ادارة اتحاد الكرة، إلى أن كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على علم بكل كبيرة وصغيره داخل المنتخب.

أردف: "اختيارات اللاعبين تخص المدير الفني، عندما أعمل مع مدير فني قام بتدريب ريال مدريد ومانشستر وخاض بطولة كأس العالم اكثر من مرة لا يمكن ان نتدخل في اختياراته.

واستطرد: المنتخب مفتوح أمام الجميع، الجهاز الفني يناقش أدق التفاصيل، ولأول مرة الجهاز الفني يعمل مع مسئول للتأهيل والقياسات البدنية.

واختتم: كيروش على علم بكل كبيرة وصغيرة وأكثر من أي شخص آخر، وعن ضم مصطفى محمد عليكم بسؤال المدير الفني هو من يملك الإجابة.

وقال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة كواليس عقوبة عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، إن الاتحاد عاقب اللاعب بالإيقاف 3 شهور وتغريمه 100 ألف جنيه، نظرا لخرقه اللوائح والتعليمات.

وأكد أن اتحاد الكرة لم يثبت له أن اللاعب تخطى مخالفة التعليمات الممثلة في التعامل مع أشخاص خارج الفقاعة الطبية للمنتخب الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو.