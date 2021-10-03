شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرفض عرضا بـ8 ملايين جنيه لبيع هشام صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض نادي الاتحاد السكندرى عرضا من نادي فيوتشر الصاعد حديثا للدورى الممتاز، لضم هشام صلاح، لاعب وسط زعيم الثغر، مقابل 8 ملايين جنيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن العميد حسام حسن رفض رحيل هشام صلاح لنادي فيوتشر مقابل 8 ملايين جنيه رغم ترحيب محمد مصيلحي بالصفقة لحل الأزمة المالية التي يعانى منها النادي.

واستجاب مصيلحي للرؤية الفنية للعميد، واعدا الجهاز الفني بتلبية كل طلباته الفنية والبحث عن حلول أخرى لتوفير موارد للنادي، على أن تلبى النتائج طموحات النادي وجماهيره في الفترة المقبلة.

اقترب نادى الاتحاد السكندرى من ضم عبد الرحمن مانو، لاعب وسط ومساك الأهلى (21 عاما)، موسمين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

ووضع مسئولو الاتحاد السكندري مع نظرائهم في الأهلى الخطوط العريضة لاستعارة اللاعب الصيف الجاري لتدعيم صفوف زعيم الثغر، استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه نهاية أكتوبر المقبل.