شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتفق على 3 وديات فى معسكر الإسكندرية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على خوض مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية، وذلك بالإضافة إلى ودية البنك الأهلى المقرر إقامتها اليوم الأحد، في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد، حيث خطط الجهاز الفنى للمقاولون لخوض 3 مباريات ودية على الأقل. ومن المقرر أن يلتقى المقاولون مع الاسماعيلى يوم 6 أكتوبر الجارى على أن يواجه فاركو يوم 12 من نفس الشهر قبل ختام معسكر الاسكندرية المقرر استمراره لمدة 14 يوماً منذ انطلاقه فى الأول من أكتوبر.

وأبدى محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، موافقته على إقامة الدورى المصرى للموسم المقبل من دور واحد، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضيق الوقت فإنه يدعم التصور الثالث لرابطة الأندية لبطولة الدورى، وهذا سيفيد الأندية ويمنع حالة الإرهاق التى تصيب لاعبي الفرق بسبب تلاحم المواسم.

وكان نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن، وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم.